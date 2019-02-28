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Штрафы за нарушения кассовой дисциплины хотят переписать

Штрафы за нарушения кассовой дисциплины хотят переписать

Глава финансового комитета Верховной Рады Михаил Довбенко внес в парламент проект постановления, которым рекомендует нардепам проголосовать за изменение порядка и размеров штрафных санкций за нарушения предпринимателями кассовой дисциплины.

Документ, поданный еще в декабре минувшего года, предлагает существенно сократить размер штрафов за превышение лимита наличных в кассе, а также за неоприходованную или оприходованную не вовремя наличность.

Для этого, уверены авторы проекта №9451, первым делом следует отменить старый президентский указ, который еще в июне 1995 года установил санкции за такие правонарушения:

  • 200% от сверхлимитной суммы за превышение установленного лимита кассы.
  • пятикратный штраф за неоприходованную наличность.

Депутаты уверены, что в текущих реалиях столь суровое наказание абсолютно бессмысленно, поскольку доля наличных операций постоянно сокращается и уже упала до 9,8% от ВВП. К тому же, еще в июне 1996 года было аннулировано право президента выдавать указы, регулирующие экономическую деятельность. А в 2011 году в налоговом кодексе появилась строка, которая отдала право устанавливать штрафные санкции исключительно нормами самого Кодекса и законами. В результате, это привело к возникновению правовой коллизии.

Авторы документа убеждены, что санкции за такого рода правонарушении следует прописать в отдельном законе. Причем, переписывая президентский указ, их следует существенно уменьшить:

  • 100% от сверхлимитной суммы за превышение установленного лимита кассы.
  • Двукратный штраф за неоприходованную наличность.
  • 25% за нарушение сроков использования выданной под отчет наличности.

100% за выдачу наличных без кассового ордера (за исключением операций, проводимых с применением РРО).

По материалам УБР
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