Венгрия планирует построить мост в Украину — Мининфраструктуры

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Венгрия планирует разработать план и после 2020 года профинансировать строительство нового моста в Украину через реку Тиса, недалеко от украинского города Чоп.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры
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Отмечается, что 1 марта в Министерстве инфраструктуры состоялась двусторонняя встреча с представителем МИД Венгрии Петером Кишш-Парциу и послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто.
На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего текущая ситуация относительно инфраструктурных проектов Рамочного договора между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, подписанного 24 ноября 2016 года в Будапеште. Кредит был предоставлен, в частности, на строительство и обновление ряда автодорог на Закарпатье.
«Также венгерской стороной было указано, что будет разработано технико-экономическое обоснование строительства нового моста через реку Тиса возле города Чоп? и после 2020 года будет найдено финансирование для его строительства», — говорится в сообщении.
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