Amazon планирует открыть сеть продуктовых магазинов

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Американская компания Amazon.com Inc. намерена открыть десятки продуктовых магазинов в нескольких крупных городах США.
Об этом пишет сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Компания хочет расширить свои возможности в продуктовой сфере и затронуть больше аспектов жизни потребителей, пишет The Wall Street Journal.
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Как рассказал один из собеседников издания, первый магазин Amazon откроет в Лос-Анджелесе в конце этого года. Компания также подписала договоры об аренде еще как минимум двух помещений для продуктовых магазинов, которые планируется открыть в начале 2020 года. Где они будут расположены, пока не известно.
Другие источники издания заявили, что Amazon откроет магазины в Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия и Филадельфии.
WSJ утверждает, что новые магазины компании будут отличаться от принадлежащей ей сети супермаркетов Whole Foods Market. Кроме того, не ясно, будет ли в названии новых магазинов фигурировать упоминание Amazon.
Еще один собеседник газеты добавил, что Amazon также рассматривает возможность покупки региональных продуктовых сетей, включающих около десяти магазинов. На фоне новостей о планах компании акции Amazon выросли на 2%, отмечает WSJ.
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