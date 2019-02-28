В парках и на улицах столицы сделают бесплатный Wi-Fi

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В Киеве хотят создать общую бесплатную сеть Wi-Fi, которая позволит гостям и жителям Киева свободно пользоваться скоростным интернетом в парках и на улицах города. Причем без привязки к сигналу сотовой сети.
Об этом сообщили в КГГА, распоряжением которого было принято решение о проведении соответствующих конкурсов по привлечению инвесторов.
“По информации Департамента экономики и инвестиций, концепция проекта предусматривает построение интегрированной сети для предоставления мультисервисных услуг путем размещения точек доступа (Wi-Fi) на объектах коммунальной собственности столичной общины – нежилых домах, инженерных и других сооружениях”, – говорится в сообщении.
Заказчиком строительства сети определили специализированное коммунальное предприятие “Киевтелесервис”. Подготовительные (прединвестиционные) работы будет осуществлять КП “Киевское инвестиционное агентство”.
Объявление о проведении инвестиционного конкурса по привлечению инвестора будет опубликовано на официальном портале Киева и в печатном издании “Крещатик Киев”.
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