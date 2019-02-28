Apple объявила об увольнении 190 сотрудников, работавших над беспилотным авто

Компания Apple решила сократить свое подразделение, которое разрабатывает автономный транспорт.

Соответствующее письмо было направлено в Департамент развития и занятости Калифорнии. В нем сообщается, что компанию покинут 190 сотрудников, работавших над Project Titan.

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Увольнения начнутся 16 апреля. В большинстве своем безработными останутся инженеры по оборудованию, программисты, инженеры по проектированию изделий, менеджеры инженерных программ — будет уволено 124 сотрудника с этими специализациями.

Помимо этого некоторые сотрудники будут сняты с Project Titan и переведены на другие внутренние проекты компании. Сообщается, что увольнения могут являться частью реорганизации, которую затеял бывший инженер Tesla, возглавивший автомобильный проект.