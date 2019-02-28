Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 126 0

Apple объявила об увольнении 190 сотрудников, работавших над беспилотным авто

Apple объявила об увольнении 190 сотрудников, работавших над беспилотным авто

Компания Apple решила сократить свое подразделение, которое разрабатывает автономный транспорт.

Соответствующее письмо было направлено в Департамент развития и занятости Калифорнии. В нем сообщается, что компанию покинут 190 сотрудников, работавших над Project Titan.

Читайте также: На украинский рынок заходят акции Apple – НДУ

Увольнения начнутся 16 апреля. В большинстве своем безработными останутся инженеры по оборудованию, программисты, инженеры по проектированию изделий, менеджеры инженерных программ — будет уволено 124 сотрудника с этими специализациями.

Помимо этого некоторые сотрудники будут сняты с Project Titan и переведены на другие внутренние проекты компании. Сообщается, что увольнения могут являться частью реорганизации, которую затеял бывший инженер Tesla, возглавивший автомобильный проект.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина