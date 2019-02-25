На украинский рынок заходят акции Apple - НДУ

НДУ продолжает работать над внедрением упрощенного допуска иностранных ценных бумаг на украинский фондовый рынок. 25 февраля 2019 года вступили в силу изменения правил центрального депозитария, согласованные с НКЦБФР, благодаря которым на рынок ценных бумаг Украины впервые вводятся акции Apple.

Как рассказала порталу Finance.ua пресс-служба НДУ, в феврале 2018 года по инициативе Национального депозитария Украины было принято решение N871 «О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины». Этот документ существенно упростил привлечение на украинский фондовый рынок качественных инструментов зарубежных эмитентов. Первым успешным кейсом стали еврооблигации Укрэксимбанка, выпущенные для обращения за рубежом. Они были заведены в Украину в ноябре 2018 года.

В январе 2019 года, реагируя на запросы фондового рынка, НДУ внес изменения в «Правила центрального депозитария ценных бумаг», необходимые для обращения в Украине ценных бумаг, выпущенных в США. Изменения были согласованы с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. 25 февраля они вступили в силу. Первыми по новой процедуре в Украину будут заведены акции Apple.

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«Мы создаём инфраструктуру фондового рынка максимально комфортную и эффективную для игроков, которые будут сами решать, какие инструменты заводить в Украину, – говорит Миндаугас Бакас, Председатель правления НДУ. – Абсолютно неправильно утверждать, что фондового рынка сегодня нет. В Украине есть спрос на новые инструменты. А если есть спрос, значит есть и рынок. И если по разным причинам не появляются украинские активы для торговли, то акции Apple – отличный пример, когда заводится зарубежный инструмент, который знаком и интересен многим, и украинские инвесторы смогут обращаться с ним удобно, быстро и в гривне. На это работает и новое программное обеспечение депозитарной системы, которое внедряет сегодня НДУ. Оно полностью соответствует международным стандартам, а функционал готов к работе с любыми видами финансовых инструментов без задержек на техническую доработку».

На текущий момент акции Apple находятся в Украине на счету у профессионального участника. Начата процедура получения разрешения от НКЦБФР на допуск к обращению на украинском фондовом рынке.

В НДУ отметили, что в целом на сегодня регулятивные нормы, обеспечивающие свободное обращение иностранных ценных бумаг на фондовом рынке Украины, сформированы в достаточной степени. На данный момент вместе с игроками необходимо отрабатывать процессы на практике.

В ближайшее время брокеры начнут заводить в Украину акции и других всемирно известных компаний

Справка Finance.ua: