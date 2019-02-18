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Apple совместно с американским банком планирует выпустить собственную платежную карту - WSJ

Apple совместно с американским банком планирует выпустить собственную платежную карту - WSJ

Компания Apple планирует выпустить собственную платежную карту Apple Pay. Помочь в этом компании должен американский инвестиционный банк Goldman Sachs.

Отмечается, что инвестиции в проект оценивают на уровне 200 миллионов долларов. За основу платежной карты примут карту MasterCard. В ближайшие недели эти карты выдадут работникам Apple для тестирования, а к концу года их смогут оформить остальные граждане.

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Согласно источникам The Wall Street Journal, держатели карт Apple смогут получить 2%-кешбек из всех расчетных операций.

В компании надеются, что запуск собственной платежной карты позволит увеличить прибыль от финансовой деятельности компании. В настоящее время доход от комиссии, получаемый компанией от расчетов через Apple Pay, невелик.

По материалам hromadske.tv
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