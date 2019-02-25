В Киеве проверят все проблемные строительства ЖК

КГГА проверит 53 объекта строительства в Киеве. Большинство из них, которые получили разрешительные документы до 2014 года, проверили и отменили в течение 2017 и 2018 годов. Среди этих объектов — строительство на проспекте Порика, 18, Андреевском спуске, 14-16, улице Цимбалов Яр, 35, Мирной, 2/1, проспекте Победы, 138 и на Вознесенском спуске, 28-30.

По некоторым из этих адресов Киевсовет принял решение расторгнуть договоры аренды земельных участков. Это строительства на Андреевском спуске, Цимбаловом Яре, Ревуцкого и Ольшанской.

«К большому сожалению, части участников не была интересна конструктивная работа над решением ситуации вокруг проблемных строек, зато интереснее стала отработка заказа и попытка политизации конфликтов», — отметил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

КГГА дала департаментам поручение провести дополнительные проверки и принять действенные меры по стройкам с нарушениями.