Берлин будет тратить 2 миллиарда евро в год на общественный транспорт

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Муниципалитет Берлина принял новый транспортный план, который предусматривает финансирование общественного транспорта на беспрецедентные 28,1 миллиарда евро до 2035 года. То есть ежегодно будет тратиться по два миллиарда евро.
Об этом сообщает CityLab.
Издание отмечает, что такую сумму можно сравнить разве что с самыми масштабными транспортными проектами европейских мегаполисов. Например, Grand Paris Express, предусматривающий строительство дополнительных 65 станций парижского метро, стоит 24,5 миллиарда евро. А бюджет новой 120-километровой ветки Crossrail в Лондоне, который должен открыться осенью, составляет 17,5 миллиарда евро. При этом население Берлина как минимум вдвое меньше, чем население Лондона или Парижа.
Транспортный план Берлина предполагает прежде всего расширение трамвайной сети, охват которой недостаточен в западной части города. Общая протяженность путей должна вырасти с 194 километров до 267 километров. В то же время сократится интервал между рейсами благодаря увеличению количества подвижного состава почти на 40%.
Также значительно расширится сеть городских электричек S-Bahn, преимущественно на севере города. Планируется использовать старые железнодорожные пути вместо строительства новых.
Автобусную систему ожидает полная перезагрузка. К 2030 году Берлин планирует заменить весь подвижной состав на электробусы. Интервал движения между ними не будет превышать 10 минут.
На маршруты с малым пассажиропотоком планируют запустить муниципальные маршрутки – микроавтобусы, которые будут останавливаться по требованию. Предполагается, что пассажиры смогут также вызвать маршрутки из депо, по принципу такси. Учитывая декларируемый Берлином отказ от дизельного и бензинового транспорта, можно ожидать, что микроавтобусы также будут электрическими.
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