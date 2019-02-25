Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

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Киевсовет утвердил правила использования электронного билета в пассажирском транспорте столицы.
Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.
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Согласно решению, для оплаты проезда в пассажирском транспорте вводится единый электронный билет.
Правила четко определяют порядок проезда городским транспортом общего пользования: трамваем, троллейбусом, фуникулером, городской электричкой.
Кyiv smart card действует как в метрополитене, так и в наземном транспорте – автобусах, троллейбусах, трамваях. Сейчас система пребывает в тестовом режиме.
Купить е-билет и пополнить его можно: на станциях подземки, в личном кабинете киевлянина, в терминалах самообслуживания Іbox, Еаѕурау, 2click.
При пополнении на большое количество поездок действуют скидки, как в метрополитене: при покупке до 10 – стоимость каждой обойдется в 8 гривен. А если пополнить карточку сразу на 50 – одна поездка обойдется 6,5 гривны.
Для внедрения системы единого электронного билета в коммунальном транспорте Киева установили специальные считывающие устройства – валидаторы. Пассажиру достаточно просто приложить е-билет к системе – проезд оплачен.
Контроллеры имеют отдельные устройства для проверки регистрации электронного билета.
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