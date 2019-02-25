Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 5 0

Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

Киевсовет утвердил правила использования электронного билета в пассажирском транспорте столицы.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.

Читайте также: Единый билет в транспорте: где купить и как пользоваться

Согласно решению, для оплаты проезда в пассажирском транспорте вводится единый электронный билет.

Правила четко определяют порядок проезда городским транспортом общего пользования: трамваем, троллейбусом, фуникулером, городской электричкой.

Кyiv smart card действует как в метрополитене, так и в наземном транспорте – автобусах, троллейбусах, трамваях. Сейчас система пребывает в тестовом режиме.

Купить е-билет и пополнить его можно: на станциях подземки, в личном кабинете киевлянина, в терминалах самообслуживания Іbox, Еаѕурау, 2click.

При пополнении на большое количество поездок действуют скидки, как в метрополитене: при покупке до 10 – стоимость каждой обойдется в 8 гривен. А если пополнить карточку сразу на 50 – одна поездка обойдется 6,5 гривны.

Для внедрения системы единого электронного билета в коммунальном транспорте Киева установили специальные считывающие устройства – валидаторы. Пассажиру достаточно просто приложить е-билет к системе – проезд оплачен.

Контроллеры имеют отдельные устройства для проверки регистрации электронного билета.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина