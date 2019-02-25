По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,431 млн и 45,987 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 35). Максимальный курс продажи доллара 30,83 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,90-26,94 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 88 активных заявок по доллару на сумму более 86,238 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:30,8300 – 35 00027,0000 – 1 00026,9000 – 3 00026,8600 – 15 00026,8500 – 5 00026,8400 – 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8300 – 3 700

26,8400 – 20 000

26,8400 – 25 000

26,8400 – 10 000

26,8400 – 25 000

26,8400 – 1 900

26,8400 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.9251

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.8133

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.