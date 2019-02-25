Андрей Зинченко: нормы потребления газа без счетчика. Февральская схватка двух ёокодзун (часть 3)

Совершенно неожиданно противостояние КМУ и газовщиков получило новое развитие.

28.02.2019 совершенно неожиданно КМУ обновил нормы потребления газа для населения. Норма для случая газовой плиты при отсутствии счетчика снижена с 3,29 м. куб. на человека до 3,28! Традиционно никакой мотивировочной части цифрам нет. Но мы попытаемся разобраться в причинах произошедшего.

30.01.2019 КМУ установил измененную уже 28.02.2019 базовую норму в 3,29 м.куб., поскольку до этого проиграл ряд судов газовому бизнесу в связи с несоблюдением процедуры принятия постановлений. Детальная история конфликта по ссылкам: часть 1, часть 2.

Если коротко, то газовый бизнес был не согласен с установленными КМУ нормами потребления газа потребителями без счетчиков. Проблема усугублялась тем, что в Украине за время с распада СССР так и не была создана понятная методика обоснования таких норм, и поэтому обжаловать цифры было тяжело.

В связи с чем газовщики пошли иной дорогой – они обжаловали в административном суде сам процесс принятия постановления со спорными нормами, усмотрев в нем нарушения.

По сути истцы юридически намекнули КМУ, что там не умеют правильно принимать постановления и не знают собственного регламента. И было бы такое обвинение нелепым курьезом, если бы административные суды всех инстанций совместно с Верховным Судом не отменили все постановления об установлении норм потребления газа без счетчиков именно на основании нарушения регламента КМУ.

Ранее описанное было почти немыслимо и могло быть расценено как особая дерзость, но времена и личности меняются. Решения вступили в законную силу и у КМУ не было иной возможности, кроме как выполнить решения судов. В ходе хитросплетений выполнения указанных решений газовщики получили околонулевой результат и на этом фоне 30 января 2019 года Кабмин традиционно намекнул газовщикам, что нормы в этой стране устанавливает пока еще КМУ, и провозгласил новую норму по схеме «3,29-5,39-10,49», по сути аннулировав все высокие достижения газовщиков в судах! Антагонизм правового государства (решения судов надо выполнять) с социально-ориентированным (потребителям газ дорог, а им еще голосовать) вышел на новый уровень.

Здесь бы самое время вспомнить заветы Ильфа и Петрова о специфике азартных игр с государством и поискать иной – более конструктивный путь взаимодействия, но эйфория газового бизнеса по факту выигранных ранее судов, видимо, сподвигла продолжить схватку и уже через пару недель в Окружной административный суд Киева поступает новый иск об отмене постановления КМУ уже от 30.01.2019!

Производство открыто 21.02.2019, но за 2 дня до этого истец – в этот раз газовый бизнес представляет Кременчукгаз – подал в суд заявление об обеспечении иска … путем остановки действия оспариваемого постановления КМУ №63 о «3,29 кубометрах». Суд заявление уже 21.02.2019 удовлетворил .

Юридически это означает, что до окончания рассмотрения дела по существу постановление вроде бы и есть, но считать по нему нельзя, а слушаться дело может достаточно долго. Выборы при этом приближаются со скоростью 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что не может не намекать.

Примечательно, что основания требовать отмены постановления КМУ от 30.01.2019 аналогичны предыдущим требованиям газового бизнеса, а именно – нарушения регламента и отсутствие публикации проекта в том виде, в котором он был принят.

Если коротко, то с учетом предыдущей практики судов с КМУ по этим основаниям дело КМУ вероятнее всего опять проиграет, т.к. предъявляемые нарушения аналогичны таковым, по которым судами всех инстанций были отменены прошлые постановления. Выигрыш газовщиков – только вопрос времени рассмотрения нового дела судами и это не могут не понимать в КМУ.

Именно поэтому 28.02.2019 было принято новое постановление с нормой в «3,28», но вся проблема заключается в том, что и его никто не публиковал до принятия. Принималось оно фактически в пожарном порядке, т.е. регламент КМУ опять очевидно нарушен в угоду социально-политической целесообразности, и по этому поводу на следующей неделе сразу после фактической публикации нового постановления стоит ожидать нового же иска газовщиков к КМУ с заявлением опять же об обеспечении иска путем остановки действия нового же постановления «3,28». Кольцевая, где КМУ находится не в лучшей юридической позиций, что подтверждено прошлыми вступившими в силу решениями судов.

Таким образом, озвученное нами в прошлом материале предположение о том, что «…В любом случае обстоятельства однозначно и недвусмысленно указывают, что до разрешения внутреннего газового конфликта еще далеко, и схватка финансово-политических ёкодзун в этой сфере непременно продолжится…» получило фактическое документальное подтверждение.

Более того, когда газовые бизнесмены исчерпают возможности обжаловать формальную сторону процесса принятия постановлений КМУ, они с высокой долей вероятности перейдут в наступление на непосредственно сами устанавливаемые нормы. Как мы установили ранее, они в сегодняшнем виде не имеют под собой конкретной методики расчетов со стороны правительства, а вот газовщики некие хоть как-то обоснованные расчеты в предыдущих судебных заседаниях уже озвучивали.

С другой стороны – не нарушают ли какие-то действующие законы сами газовщики, особенно в части обеспечения потребителей счетчиками, вполне возможно предстоит узнать уже профильным государственным органам.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)