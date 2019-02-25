Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине

Если у “Укрзализныци” появятся конкуренты, развитие железной дороги в стране получит новый толчок. Для этого депутаты должны принять новый закон о железнодорожном транспорте. В настоящее время “Укрзализныця” – монополист в железнодорожных перевозках: компания сама перевозит пассажиров и грузы, содержит всю инфраструктуру. В то же время, в одиночку госпредприятию сложно выполнять все задачи: так, например, уровень износа локомотивов и вагонов достиг 90-95%. Об этом пишет Сегодня.

В конце января депутаты внесли в парламент законопроект №9512 – он писался совместно с Министерством инфраструктуры.

Что предлагает законопроект

Если парламент примет законопроект, в Украине смогут работать частные железнодорожные перевозчики. Сейчас это запрещают действующие нормы. Сама идея не нова – частных перевозчиков хотят пустить на железную дорогу с 90-х годов. А в 2009-м в стране появилась Государственная целевая программа реформирования железнодорожного транспорта на 2009-2019 гг. В ней также говорилось о создании конкуренции. Однако программа так и осталась программой.

Ассоциация с Европейским союзом должна ускорить реформу. По соглашению об Ассоциации, Украина должна привести железную дорогу к стандартам ЕС. И эти условия прописаны в законопроекте № 9512.

Одно из них – допуск на железную дорогу частных перевозчиков.

“Укрзализныця” останется собственником железной дороги и перевозчиком. Просто параллельно с ней смогут работать частные перевозчики.

При этом государство не должно вмешиваться в тарифы на перевозку пассажиров или грузов – сейчас их утверждает Кабмин. Для этого “Укрзализныця” должна отказаться от перекрестного субсидирования. Сегодня пассажирские перевозки убыточны из-за низких тарифов, которые покрываются за счет грузовых перевозок. Вместо перекрестного субсидирования перевозчик сможет рассчитать безубыточный тариф. Но это не значит, что пассажир будет платить полную стоимость билета. Правительство будет заключать с железнодорожной компанией договор на пассажирские перевозки и компенсировать часть тарифа.

А чтобы работать на железной дороге, перевозчик должен будет получить лицензию. Работу железной дороги будут контролировать Министерство инфраструктуры и Национальная комиссия по госрегулированию в сфере транспорта. Именно комиссия будет разрабатывать и утверждать методику формирования тарифа на доступ к путям, плата за пользование путями должна идти на поддержание и развитие магистралей.

Новые поезда будут, если…

Парламент уже пытался пустить частников на железнодорожные пути. В октябре 2018 года Рада пыталась проголосовать за законопроект №7316 – он практически повторяет новый законопроект. Но тогда депутаты провалили голосование.

Однако в тот день в Раде была низкая явка, поэтому законопроект не набрал голосов, поясняет Оксана Затворницкая, старший экономист Центра экономической стратегии. Тогда проголосовали против или воздержались четыре депутата, а поддержали законопроект – 202. Чтобы отправить проект на доработку, тоже не хватило голосов. Поэтому пришлось писать новый.

“Законопроект о железнодорожном транспорте может быть проголосован до конца этого года, и как оно будет – никто прогнозировать не может … По железной дороге приоритет №1 – запуск частной тяги и продолжение формульного ценообразования на топливо”, – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Американской торговой палате.

Однако до принятия закона в “Укрзализныце” запустят пилотный проект с частными перевозчиками на неприбыльных участках железной дороги.

Если у “Укрзализныци” будут конкуренты, то и госкомпания, и частные предприятия будут бороться за клиента и предлагать более быстрые поезда и новые вагоны. Например, сейчас собственник груза вынужден бороться за пользование железной дорогой, так как в “УЗ” не хватает ни вагонов, ни локомотивов.

“Законопроект №9512 – новый проект, изложенный в соответствии с Директивами ЕС. Среди его преимуществ – расширение грузовой базы железнодорожных перевозок, возможность получить частные инвестиции в обновления подвижного состава, конкуренция за собственника груза и доступ до инфраструктуры. Но есть и потенциальные риски, связанные с обеспечением равного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре: для этого надо будет создать как инструменты для принятия решений, так и независимый транспортный регулятор”, – отмечает Оксана Затворницкая.

Конкуренция может быть и на пассажирских перевозках. Госрегулятор составит и будет регулировать правила и критерии качества перевозок. С другой стороны, будет четкое обязательство государства платить разницу между ценами на билеты и безубыточным тарифом. Однако компенсация может оказаться неработающей. По действующим законам государство должно компенсировать “Укрзализныце” перевозку льготников – однако госкомпания ничего не получает. Также нет и софинансирования покупки новых электричек местными органами власти – хотя в законе все это есть. Если государство не будет выполнять свои обязательства, тогда частники могут не зайти в пассажирский сектор.

В “Укрзализныце” опасаются неравных условий

Без равных условий “Укрзализныця” может проиграть, уверен руководитель госкомпании Евгений Кравцов. У УЗ уже есть негативный опыт с допуском частных грузовых вагонов. Его последствия устранили только через 15 лет.

“В чем была проблема? Была допущена частная собственность на вагоны. Но для “Укрзализныци” оставили государственные регулируемые тарифы, а частные тарифы не регулировались – там была свободная рыночная цена. В конце 2017 года мы имели фантастическую ситуацию, когда цена тарифа использования вагонов “Укрзализныци” в сутки достигала 80 гривен, а тот же вагон частного владельца – 800 грн. Компания очень существенно недополучала за подвижной состав и не могла инвестировать в обновление. Мы не могли строить программу по кредитованию этого направления бизнеса. Только в прошлом году была отменена эта дискриминация. С рыночной стоимостью перевозки грузового вагона “Укрзализныця” начала получать около четырех миллиардов гривен”, – рассказал Евгений Кравцов.

Также перед запуском конкуренции на железной дороге надо решить вопрос финансирования пассажирских перевозок. Это убыточный тип перевозок, который покрывается грузовыми. В прошлом году убытки достигли 12 млрд грн.

“В действующем законе “О железнодорожном транспорте” предусмотрено, что государство финансирует все капитальные расходы на обновление пассажирского подвижного состава. Но государство выделило за 28 лет Независимости ноль гривен. Формула, прописанная в текущем законе, полностью не работает. А мы требуем, чтобы в законе были очень прямые жесткие условия, по которым государство обязано это делать каждый год автоматически и без обсуждения”, – добавляет Кравцов.

Также, перед запуском частных перевозчиков должен быть переходной период, считают в “Укрзализныце”, чтобы компания успела перестроить свою модель работы и правила.

Виталий Андроник