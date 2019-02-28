Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения

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В рейтинге с быстрым сокращением трудоспособного населения Украина занимает одно из первых мест.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
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“В результате рейтинга стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла одно из первых мест”, – рассказал Турчинов.
Он также добавил, что по показателю старения Украина занимает 29 место в мире.
“Сокращение населения Украины угрожает не только ее национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации”, – подчеркнул секретарь СНБО.
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