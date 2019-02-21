Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом деле

Национальный банк Украины разрешил украинским предприятиям выплачивать зарплаты более 50 тысяч гривен наличными. Это решение вызвало в обществе неоднозначную реакцию – кто-то решил, что в стране легализовали “зарплаты в конвертах”, за которые не нужно платить налоги.

Ассоциированный партнер АО “Скляренко, Сидоренко и партнеры” Юлия Стусенко поснила, так ли это, пишет Сегодня.

Еще в январе 2017 года НБУ запретил наличные расчеты на сумму свыше 50 тысяч гривен. Юрист уточнила, что постановление НБУ, в частности, запрещало “субъектам хозяйствования осуществлять расчеты с физическими лицами наличными в размере более 50 тысяч гривен” в день.

“Эту норму налоговая уверенно применяла к вопросам, связанным с выплатой заработной платы. Там считали, что зарплаты в размере свыше 50 тыс. грн должны выплачиваться работникам исключительно в безналичной форме. С этим не всегда соглашались работодатели, которые время от времени обращались в налоговую за разъяснениями. И, видимо, когда там накопилась критическая масса запросов, налоговая решила уточнить порядок применения нормы непосредственно у регулятора”, – пояснила Стусенко.

В ответ на запрос налоговой Нацбанк уточнил, что ограничения по расчетам наличными не касаются выплат, связанных с оплатой труда. Такие случаи решили считать исключением из правила о 50 тысячах гривен. Изменения вступили в силу с 15 февраля.

“Как видно, ни о каких незаконных схемах уклонения от налогообложения (а именно с ними у нас ассоциируются зарплаты в конвертах) речь не идет. Фактически Нацбанк лишь конкретизировал существующую норму, подтвердив для предприятий возможность выплачивать заработную плату наличными в любой сумме”, – отметила юрист.

“Соответственно, независимо от того, в какой форме – наличными или на карту – она выплачивается, НДФЛ, ЕСВ и военный сбор остаются”, – отметила юрист.

При этом НДФЛ, ЕСВ и военный сбор должны перечисляться на казначейские счета в безналичной форме.

Также для выдачи заработной платы наличными бухгалтерии необходимо составлять и вести дополнительные документы, в том числе, подписывать их у работников.

В целом эксперт считает, что работодателю дешевле перечислить заработную плату на банковские счета безналичным переводом.