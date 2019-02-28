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В 2018 году компании США побили рекорд по установке роботов для работы

В 2018 году компании США побили рекорд по установке роботов для работы

В прошлом году компании США установили больше роботов, чем когда-либо прежде.

Согласно данным промышленной группы Association for Advancing Automation из Анн-Арбора (Мичиган), объём поставок роботов в 2018 году достиг 28 478 единиц, что почти на 16 % больше, чем в 2017 году.

Поставки увеличились во всех секторах, которые отслеживает группа, за исключением автомобильного, где автопроизводители сократили свою долю после завершения основного цикла подготовки новых моделей грузовиков.

Поставки роботов компаниям в сфере производства продуктов питания и товаров широкого потребления выросли на 60 % по сравнению с прошлым годом. Поставки заводам по производству полупроводников и электроники увеличились более чем на 50 процентов, а производители металлов установили на 13 % больше роботов, чем в прошлом году.

Что примечательно, впервые с 2010 года в прошлом году предприятия по выпуску автомобилей и автозапчастей получили меньше половины общего объёма поставок роботов — чуть менее 49 %. Для сравнения, в 2017 году их доля в общем объёме поставок составила 60 %.

По материалам 3dnews.ru
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