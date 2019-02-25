Прибыль украинских банков в январе составила 5,5 млрд грн - НБУ

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Прибыль украинских банков в январе составила 5,426 млрд грн.
Согласно данным НБУ, доходы банков в январе составили 20,18 млрд грн, а расходы – 14,754 млрд грн.
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В структуре доходов процентные доходы заняли 65,8%, а комиссионные доходы – 22,9%.
В расходах на процентные расходы приходилось 42,4%, на административные расходы – 28%, на отчисления в резервы – 11,9%. Например, отчисления в резервы составили 1,759 млрд грн, а административные расходы банков – 4,136 млрд грн.
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