НБУ планирует сузить сферу использования наличных денег

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На сайте НБУ размещен проект постановления “Об утверждении изменений в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине”.
Предполагается снижение предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с нынешних 50 тыс. грн до 15 тыс. грн (то есть установления ее в размере 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу).
Читайте также: Как изменились главные акценты финмониторинга НБУ
При этом предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. грн останется без изменений.
Помимо этого, предполагается ограничение в размере до 15 тыс. грн наличных расчетов физлиц, получивших наличные под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет субъекта хозяйствования.
Документ также вменяет обязанность субъектам хозяйствования, в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления расчетов с физлицами, предоставлять по запросу банка подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку для изучения клиента.
Нацбанк надеется, что предлагаемые меры позволят сузить сферу использования наличных, будут способствовать уменьшению тенизации экономики и дальнейшему развитию безналичного сегмента, а также обеспечат стабильность поступлений наличности в банковскую систему.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Минималка" в Украине должна возрасти вдвоеВчера, 14:00 - 4350 12
Шаги, что помогли Грузии занять 6 место в рейтинге легкости ведения бизнеса4 ч. назад - 856 11
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллиона3 ч. назад - 988 10
Киевлянам объяснили, как наказать нарушителя правил парковкиВчера, 19:00 - 2117 10
В Украине не могут определиться, как переименовать шампанское и коньяк6 ч. назад - 1015 7
"Минималка" в Украине должна возрасти вдвоеВчера, 14:00 - 4350 12
НБУ раскрыл новую схему — «стань миллионером»Вчера, 14:45 - 3564 3
В Украине могут изменить правила перевозки наличных через границуВчера, 16:00 - 2214 1
Киевлянам объяснили, как наказать нарушителя правил парковкиВчера, 19:00 - 2117 10
Наиболее ощутимые риски для гривны могут проявиться во втором квартале 2019-го - мнение экспертаВчера, 14:30 - 1751 1
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)32 мин. назад - 19
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 731
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 788 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1510
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4665 2