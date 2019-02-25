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НБУ планирует сузить сферу использования наличных денег

НБУ планирует сузить сферу использования наличных денег

На сайте НБУ размещен проект постановления “Об утверждении изменений в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине”.

Предполагается снижение предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с нынешних 50 тыс. грн до 15 тыс. грн (то есть установления ее в размере 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу).

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При этом предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. грн останется без изменений.

Помимо этого, предполагается ограничение в размере до 15 тыс. грн наличных расчетов физлиц, получивших наличные под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет субъекта хозяйствования.

Документ также вменяет обязанность субъектам хозяйствования, в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления расчетов с физлицами, предоставлять по запросу банка подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку для изучения клиента.

Нацбанк надеется, что предлагаемые меры позволят сузить сферу использования наличных, будут способствовать уменьшению тенизации экономики и дальнейшему развитию безналичного сегмента, а также обеспечат стабильность поступлений наличности в банковскую систему.

По материалам Дело
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