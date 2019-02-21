Как изменились главные акценты финмониторинга НБУ (инфографика)

Среди основных национальных рисков в Украине выделяют коррупцию, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, теневую экономику, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных.

Поэтому, как отметил Виталий Черняк, Заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ, среди главных акцентов рискоориентированного надзора: наличные и схемные операции, фиктивное предпринимательство, публичные деятели (PEP), идентификация UBO (КБВ), финансирование терроризма.

Вместе с тем НБУ не фокусируется на обычных операциях граждан и реальном бизнесе.

Если ранее Нацбанк проверял 12 обязательных направлений деятельности банков, то сейчас лишь отдельные направления в зависимости от зон риска для конкретного банка. Особое внимание на значительные и сомнительные операции, в т. ч. дробление.





Изменились и меры воздействия.