Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 184 0

Как изменились главные акценты финмониторинга НБУ (инфографика)

Как изменились главные акценты финмониторинга НБУ (инфографика)

Среди основных национальных рисков в Украине выделяют коррупцию, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, теневую экономику, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных.

Поэтому, как отметил Виталий Черняк, Заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ, среди главных акцентов рискоориентированного надзора: наличные и схемные операции, фиктивное предпринимательство, публичные деятели (PEP), идентификация UBO (КБВ), финансирование терроризма.

Вместе с тем НБУ не фокусируется на обычных операциях граждан и реальном бизнесе.

Если ранее Нацбанк проверял 12 обязательных направлений деятельности банков, то сейчас лишь отдельные направления в зависимости от зон риска для конкретного банка. Особое внимание на значительные и сомнительные операции, в т. ч. дробление.


Изменились и меры воздействия.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина