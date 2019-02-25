Реальная зарплата украинцев в январе выросла почти на 10% (инфографика)

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2019 года к январю 2019 года выросла на 9,5%.
Cамая высокая начисленная зарплата в январе была в Киеве – 13721 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 6958 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 9000 грн.
Самую высокую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 17065 грн, самую низкую – “Охрана здоровья и предоставление социальной помощи” – 6203 грн и “Временное размещения и организация питания” – 6048 грн.
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