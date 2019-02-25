ГФС с марта вводит в тестовом режиме новый электронный сервис

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Государственная фискальная служба Украины с 1 марта 2019 года вводит в тестовом режиме новый электронный сервис.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС на своей странице в Facebook.
“С 1 марта 2019 года ГФС вводит в тестовом режиме новый электронный сервис. В рамках нового электронного сервиса физическое лицо, не обращаясь в органы ГФС, через меню «Введение отчетности» частной части Электронного кабинета может создать и направить в ГФС: учетную карточку физического лица – налогоплательщика, которая является заявлением для регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов”, – говорится в сообщении.
Также физлицо будет иметь возможность предоставить копии документов, необходимые для регистрации или внесения изменений в Государственный реестр и выбрать контролирующий орган, в который лицо может обратиться для получения документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов.
Подтверждением подачи заявления в ГФС является получение первой квитанции в электронном виде, в которой зафиксированы дата и время подачи заявления. Информацию о результате рассмотрения заявления можно посмотреть во вкладке «Входящие/исходящие документы: уведомление о результатах обработки Учетной карточки физического лица – плательщика налогов, сообщения о результатах обработки Заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов.
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