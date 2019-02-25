Microsoft весной представит новую операционную систему

Microsoft представит весной свою новую операционную систему Lite OS.

Об этом сообщает блог Petri. Lite OS нацелена на пользователей простых девайсов.

Как отмечает Petri, сейчас Microsoft разделяет свою аудиторию на две категории — менее и более активные. Lite OS будет предназначена для первых, а Windows 10 — для вторых.

«Компания предполагает, что в будущем Lite OS расширит перечень функций, чтобы удовлетворить потребности более активных пользователей, но я не думаю, что она заменит весь корпоративный портфель Microsoft».

Несмотря на прошлые неудачи с Windows RT и другие малоуспешные попытки модернизировать систему, Microsoft знает, что должна двигаться в новом направлении, если хочет захватить долю рынка простых пользователей. Windows 10 сейчас — это универсальная ОС, но это не то, что нужно людям для повседневных задач.

По данным Petri, Microsoft представит Lite OS весной, а начнет широкое тестирование летом. Предположительно система будет нативной для новых устройств компании, которые она называет Pegasus и Centarus. Первое — кодовое название для некоего гаджета с двумя экранами, а второе — для линейки ноутбуков.