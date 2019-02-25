Межбанк: доллар уронили продажи ради дефицитной гривни для очередного фискального периода

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 1,02 коп., на торгах четверга вырос в цене на 13,36 коп. до уровня 26,8592 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,21 коп., составил 26,8546 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 28 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,88/26,91 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, просев около 10.02 Киева к отметке 26,86/26,90 UAH/USD в сопровождении жесткого доминирования предложения СКВ. Это заставило регулятор появиться на рынке в несвойственный для гривневых интервенций ранний час. Тем не менее, НБУ попытался остановить падение «американца», выкупая с платформы Matching избыточную СКВ-ликвидность по 26,87 UAH/USD. Очевидно, осознав тщетность своих попыток, НБУ вскоре покинул межбанк, где возобновилось снижение доллара. По состоянию на 10.40 «американец» упал к 26,82/26,85, а спустя буквально 7 минут был уже на цифре 26,81/26,83 UAH/USD, взяв тайм-аут отката лишь около 11.06, растянув при этом спред до 26,80/26,84 UAH/USD.

Доллар на межбанке продавали ради гривни, которая требовалась для уплаты семи видов налогов в эту пятницу, 01 марта. Несмотря на то, что Казначейство накануне, в среду, компенсировало НДС на 1,3 млрд. грн., гривны явно не хватало. Напомним, что в среду уже после 11.00 большинство игроков межбанка тоже продавало СКВ, чтоб выручить гривню для уплаты за приобретенные 26-го ОВГЗ. В свою очередь, регулятор затруднил доступ к нацвалюте, разместив в среду свои депосертификаты на сумму 22 447 млн. грн.

Как и накануне, эти бумаги были «короткими» (overnight), но это обстоятельство, повторяемое изо дня в день, держит в «черном теле» гривневую ликвидность, заставляя игроков межбанка расставаться с долларами ради гривни.

Все это привело к тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к четвергу упали с уровня 54 184,0 млн. грн. к отметке 52 043,8 млн. грн.

На моменте возникло подозрение, что подобными «мероприятиями» Институтская внедряет анонсированную своим руководством дедолларизацию отечественных финансов.

Меж тем, привлеченные «медвежьей возней», на рынке появились нерезиденты, у которых, судя по всему, сезон репатриации дивидендов стартовал раньше. Около 11.23 они начали скупать упавшую в цене СКВ, котировки которой, развернув тренд, сразу поднялись к 26,83/26,85 UAH/USD. Спустя 25 минут, на 11.48 доллар был уже на цифре 26,85/26,86 UAH/USD, а заметное сужение спреда и равновесие покупок и продаж дали понять, что «страждущие» гривни и репатриирующие дивиденды «варяги» «нашли друг друга», спасая доллар от провала.

В дальнейшем это равновесие сохранялось до 14.00, сопровождаясь относительной стабильностью долларовых цен, не покидавших диапазон 26,85/26,86-87 UAH/USD.

С 14.00 торговая активность пошла на спад, а доллар растянул маржу до 26,85/26,88 UAH/USD. Рост оферов свидетельствовал о том, что игроки межбанка «поверили» в смену тренд, перестав «транжирить» валюту. Это предполоажение подтвердилось около 15.00 пролонгацией роста – 26,855/26,880, а спустя полчаса СКВ была уже на цифре 26,860/26,885 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 26,860/26,885 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 28 февраля.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8592 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,83 / 26,87

евро – 30,60 / 30,63

российский рубль – 0,407 / 0,408

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