Apple объяснила дороговизну iPhone

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Apple не раз критиковали за высокую стоимость смартфонов. Компания объясняет, что в цену заложены большие расходы на разработку продукта.
“Статьи, посвященные стоимости наших продуктов, были острой проблемой для меня с самого начала, в том числе в наши первые годы, – заявил операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) во время своего выступления в Университете Элона (Elon University). – На самом деле аналитики просто не понимают расходов на то, что мы делаем, и сколько внимания мы уделяем созданию наших продуктов”.
Читайте также: На украинский рынок заходят акции Apple – НДУ
По словам Уильямса, Apple следит за отзывами о ценах на iPhone. При этом топ-менеджер ничего не сказал по поводу того, собирается ли компания сбрасывать цены на свои устройства.
“Мы хотим быть не элитарной компанией, а эгалитарной. У нас много работы на развивающихся рынках”, – сообщил Уильямс.
Модели iPhone, представленные в 2018 году, остаются очень дорогими по сей день. Например, iPhone XR, который является самым дешевым среди этих новинок, стоит в США от 749 долларов. Цены на iPhone XS начинаются с 1000 долларов, а за iPhone XS Max можно заплатить до 1450 долларов.
На фоне слабого спроса на iPhone стоимость смартфонов на китайском рынке начала снижаться в январе 2019 года. Удешевление коснулось и флагманских моделей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллионаВчера, 10:00 - 2264 24
Шаги, что помогли Грузии занять 6 место в рейтинге легкости ведения бизнесаВчера, 08:45 - 1802 17
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3119 14
НБУ планирует сузить сферу использования наличных денегВчера, 13:00 - 1188 10
Украина может отменить безвиз с ИзраилемВчера, 16:45 - 1217 8
Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоинаВчера, 13:40 - 3983 1
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3119 14
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллионаВчера, 10:00 - 2264 24
В Украине не могут определиться, как переименовать шампанское и коньякВчера, 07:00 - 1835 7
Шаги, что помогли Грузии занять 6 место в рейтинге легкости ведения бизнесаВчера, 08:45 - 1802 17
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Вчера, 13:10 - 418 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 797
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 828 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1574
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4785 2