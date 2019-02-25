Apple объяснила дороговизну iPhone

Apple не раз критиковали за высокую стоимость смартфонов. Компания объясняет, что в цену заложены большие расходы на разработку продукта.

“Статьи, посвященные стоимости наших продуктов, были острой проблемой для меня с самого начала, в том числе в наши первые годы, – заявил операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) во время своего выступления в Университете Элона (Elon University). – На самом деле аналитики просто не понимают расходов на то, что мы делаем, и сколько внимания мы уделяем созданию наших продуктов”.

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По словам Уильямса, Apple следит за отзывами о ценах на iPhone. При этом топ-менеджер ничего не сказал по поводу того, собирается ли компания сбрасывать цены на свои устройства.

“Мы хотим быть не элитарной компанией, а эгалитарной. У нас много работы на развивающихся рынках”, – сообщил Уильямс.

Модели iPhone, представленные в 2018 году, остаются очень дорогими по сей день. Например, iPhone XR, который является самым дешевым среди этих новинок, стоит в США от 749 долларов. Цены на iPhone XS начинаются с 1000 долларов, а за iPhone XS Max можно заплатить до 1450 долларов.

На фоне слабого спроса на iPhone стоимость смартфонов на китайском рынке начала снижаться в январе 2019 года. Удешевление коснулось и флагманских моделей.