Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУ

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Нацбанк планирует уменьшить максимальную сумму расчетов наличными между компанией и физическим лицом втрое – с 50 до 15 тыс. грн. Регулятор разработал соответствующее постановление. Его будут обсуждать до 27 марта.
Нововведение будет способствовать сужению сферы использования наличности, уменьшению теневой экономики, развитию безналичного сегмента и стабильности поступления наличности в банковскую систему, сообщили в НБУ.
“В Европе постоянно уменьшают уровень наличных расчетов. Проблема в том, что Украина не Швейцария. У нас полностью нарушена последовательность действий. Во-первых, надо найти равновесную точку фискальной нагрузки на бизнес и государство. Дальше расписать виды налогов для бизнеса. Провести необходимую детенизацию экономики и налоговую амнистию. То есть дать возможность легализовать собственные капиталы, уплатив какие-то налоги. После этого нужен переходный период, чтобы теневой бизнес адаптировался к легальной работе. Тогда можно устанавливать лимиты на расчет наличными. Иначе это путь к дальнейшей тенизации бизнеса”, – рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.
По его словам, ограничение наличных расчетов ударит по наименее незащищенным категориям населения.
“Например, какая-то фирма закупает по селам картофель, мясо, зерно. Чтобы продать продукцию на сумму свыше 15 тысяч гривен, семейное хозяйство должно открыть счет, получить эти деньги на него, заплатить все налоги. Только тогда сможет продать свой товар”, – объясняет эксперт.
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