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Volvo представляет новую линейку гибридных двигателей

Volvo представляет новую линейку гибридных двигателей

Volvo Cars делает ещё один шаг навстречу реализации поставленных целей в области электрификации. Компания представила абсолютно новые и усовершенствованные версии электрифицированных силовых установок, которыми в дальнейшем будут оснащаться все автомобили бренда.

Компания обновила существующие гибридные силовые установки T8 и T6 Twin Engine и подтвердила, что эти версии (plug-in hybrids) станут доступными для каждой предлагаемой модели.

В ближайшие месяцы Volvo Cars также представит линейку мягких гибридных моделей (mild hybrids), начиная с бензиновой и дизельной версий XC90 и XC60. В мягких гибридах будет впервые реализована система рекуперации кинетической энергии при торможении, которая в сочетании с традиционными двигателями внутреннего сгорания образует новую электрифицированную силовую установку, отмеченную индексом «B».

В соответствии со стратегией электрификации и в ответ на беспрецедентно высокий спрос, Volvo Cars перераспределила свои производственные мощности таким образом, что до 25% от общего объёма производства будет приходиться на гибридные автомобили с силовыми установками Twin Engine. Помимо этого, компания ожидает, что силовые агрегаты с индексом «B» постепенно станут новым стандартом комплектации автомобилей. Это позволит ещё больше приблизиться к реализации стратегии электрификации всего модельного ряда к 2025 году.

По материалам autonews.ua
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