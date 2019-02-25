Volvo представляет новую линейку гибридных двигателей

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Volvo Cars делает ещё один шаг навстречу реализации поставленных целей в области электрификации. Компания представила абсолютно новые и усовершенствованные версии электрифицированных силовых установок, которыми в дальнейшем будут оснащаться все автомобили бренда.
Компания обновила существующие гибридные силовые установки T8 и T6 Twin Engine и подтвердила, что эти версии (plug-in hybrids) станут доступными для каждой предлагаемой модели.
В ближайшие месяцы Volvo Cars также представит линейку мягких гибридных моделей (mild hybrids), начиная с бензиновой и дизельной версий XC90 и XC60. В мягких гибридах будет впервые реализована система рекуперации кинетической энергии при торможении, которая в сочетании с традиционными двигателями внутреннего сгорания образует новую электрифицированную силовую установку, отмеченную индексом «B».
В соответствии со стратегией электрификации и в ответ на беспрецедентно высокий спрос, Volvo Cars перераспределила свои производственные мощности таким образом, что до 25% от общего объёма производства будет приходиться на гибридные автомобили с силовыми установками Twin Engine. Помимо этого, компания ожидает, что силовые агрегаты с индексом «B» постепенно станут новым стандартом комплектации автомобилей. Это позволит ещё больше приблизиться к реализации стратегии электрификации всего модельного ряда к 2025 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллионаВчера, 10:00 - 2289 24
Шаги, что помогли Грузии занять 6 место в рейтинге легкости ведения бизнесаВчера, 08:45 - 1822 17
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3158 14
НБУ планирует сузить сферу использования наличных денегВчера, 13:00 - 1217 10
Украина может отменить безвиз с ИзраилемВчера, 16:45 - 1269 9
Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоинаВчера, 13:40 - 4112 1
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3158 14
Наблюдательный совет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Зарплата - 2 миллионаВчера, 10:00 - 2289 24
В Украине не могут определиться, как переименовать шампанское и коньякВчера, 07:00 - 1844 7
Шаги, что помогли Грузии занять 6 место в рейтинге легкости ведения бизнесаВчера, 08:45 - 1822 17
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Вчера, 13:10 - 436 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 799
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 829 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1577
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4791 2