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Украина может отменить безвиз с Израилем

Украина может отменить безвиз с Израилем

Министерство иностранных дел Украины (МИД) не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем.

Об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Она сообщила, что такое решение могут принять в случае, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.

“В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудоустройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе – целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются”, – сказала Зеленко.

По материалам РБК-Украина
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