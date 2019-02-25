Коммунальные компании вернули киевлянам 44 млн гривен после перерасчета

Коммунальные управляющие компании вернули киевлянам 44 млн гривен по перерасчету за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий за 2018 год.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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“За прошлый год по управляющим компаниям городской формы управления возвращено людям 44 млн гривен. В этой части работает жилищно-коммунальная инспекция, которая создана городской администрацией, и именно ее проверки завершаются актами о перерасчете”, – сказал Пантелеев.

Чиновник отметил, что перерасчет был связан либо с некачественным выполнением работ, либо с фактическим невыполнением тех или иных видов услуг, указанных в расчетах.

В свою очередь генеральный директор коммунального концерна “Центр коммунального сервиса” Андрей Щербина подчеркнул, что по любым вопросам относительно начислений за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора киевляне могут обращаться в районные сервисные центры.