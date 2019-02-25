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Коммунальные компании вернули киевлянам 44 млн гривен после перерасчета

Коммунальные компании вернули киевлянам 44 млн гривен после перерасчета

Коммунальные управляющие компании вернули киевлянам 44 млн гривен по перерасчету за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий за 2018 год.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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“За прошлый год по управляющим компаниям городской формы управления возвращено людям 44 млн гривен. В этой части работает жилищно-коммунальная инспекция, которая создана городской администрацией, и именно ее проверки завершаются актами о перерасчете”, – сказал Пантелеев.

Чиновник отметил, что перерасчет был связан либо с некачественным выполнением работ, либо с фактическим невыполнением тех или иных видов услуг, указанных в расчетах.

В свою очередь генеральный директор коммунального концерна “Центр коммунального сервиса” Андрей Щербина подчеркнул, что по любым вопросам относительно начислений за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора киевляне могут обращаться в районные сервисные центры.

По материалам lb.ua
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