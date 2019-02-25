В КГГА назвали самые распространенные причины отказа киевлянам в субсидии

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Наиболее распространенной причиной отказа в назначении жилищной субсидии является наличие просроченной свыше 2 месяцев задолженности по оплате коммунальных услуг.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ответе на запрос УНН.
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По данным пресс-службы наиболее распространенными причинами отказа в назначении жилищной субсидии является:
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