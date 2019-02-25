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В КГГА назвали самые распространенные причины отказа киевлянам в субсидии

В КГГА назвали самые распространенные причины отказа киевлянам в субсидии

Наиболее распространенной причиной отказа в назначении жилищной субсидии является наличие просроченной свыше 2 месяцев задолженности по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ответе на запрос УНН.

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По данным пресс-службы наиболее распространенными причинами отказа в назначении жилищной субсидии является:

  • наличие просроченной свыше 2 месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • неправильно заполненное заявление о назначении жилищной субсидии и деклараций о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
  • неуплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального, суммарно в течение 3 месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в это время лицо находилось за рубежом совокупно более 60 дней в течение периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.
По материалам УНН
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