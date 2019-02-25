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Суд арестовал средства клиентов банка Порошенко на 240 млн. грн, которые поступили из банка Януковича

Суд арестовал средства клиентов банка Порошенко на 240 млн. грн, которые поступили из банка Януковича

29 января Шевченковский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и в рамках уголовного производства от 22.01.2019 наложил арест на 120,1 млн грн и 119,1 млн грн, которые находятся в “Международном инвестиционном банке” (МИБ; мажоритарный акционер – Петр Порошенко) на счетах, открытых на имя двух бывших сотрудников “Всеукраинского банка развития” (ВБР; на ликвидации; был подконтрольный Александру Януковичу).

Согласно судебным материалам, 05.01.2017 на основании реестра требований кредиторов “Всеукраинского банка развития” уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов (ликвидатор ВБР) перечислило 125,6 млн грн и 104,4 млн грн с накопительного счета в НБУ на счета двух упомянутых лиц в “Международном инвестиционном банке”. 20.08.2018 на счет одного из этих лиц в МИБ было перечислено еще 14,7 млн грн.

По данным МИБ, остаток средств на счетах двух указанных лиц в МИБ на 11.12.2018 составил 120,1 млн грн и 119,1 млн грн.

ГПУ осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве по фактам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209-1 Уголовного кодекса (Преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Расследование ведет следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

По материалам Finbalance
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