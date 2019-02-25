Суд арестовал средства клиентов банка Порошенко на 240 млн. грн, которые поступили из банка Януковича

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29 января Шевченковский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и в рамках уголовного производства от 22.01.2019 наложил арест на 120,1 млн грн и 119,1 млн грн, которые находятся в “Международном инвестиционном банке” (МИБ; мажоритарный акционер – Петр Порошенко) на счетах, открытых на имя двух бывших сотрудников “Всеукраинского банка развития” (ВБР; на ликвидации; был подконтрольный Александру Януковичу).
Согласно судебным материалам, 05.01.2017 на основании реестра требований кредиторов “Всеукраинского банка развития” уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов (ликвидатор ВБР) перечислило 125,6 млн грн и 104,4 млн грн с накопительного счета в НБУ на счета двух упомянутых лиц в “Международном инвестиционном банке”. 20.08.2018 на счет одного из этих лиц в МИБ было перечислено еще 14,7 млн грн.
По данным МИБ, остаток средств на счетах двух указанных лиц в МИБ на 11.12.2018 составил 120,1 млн грн и 119,1 млн грн.
ГПУ осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве по фактам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209-1 Уголовного кодекса (Преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Расследование ведет следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
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