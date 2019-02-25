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Сбербанк декларирует прибыль за январь после убытка в 7,6 млрд грн в 2018 году

Сбербанк декларирует прибыль за январь после убытка в 7,6 млрд грн в 2018 году

Согласно отчетности Сбербанка, по итогам января 2019 года он задекларировал прибыль 312,4 млн грн.

По итогам 2018 года Сбербанк зафиксировал убыток 7,6 млрд грн (за 11 месяцев прошлого года он составил 6,95 млрд грн). Это был худший показатель в банковской системе за 2018 год.

Напомним, за 2017 Сбербанк декларировал прибыль 132,4 млн грн, за 2016 год – убыток 2,9 млрд грн, за 2015 год – убыток 6,33 млрд грн, за 2014 год – убыток 408 млн грн.

Заявленный Сбербанком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 01.02.2019 – 20,59%, тогда как на 01.01.2019 было 21,72% (требование НБУ – не менее 10%).

По результатам прошлогоднего стресс-теста (проводился на основе показателей на 01.01.2018), Сбербанк должен был покрыть дефицит капитала (мог возникнуть в случае реализации негативного макроэкономического сценария) на 1,63 млрд грн за счет реализации плана реструктуризации. По данным банка и НБУ, соответствующая работа была завершена до конца 2018 года.

По материалам Finbalance
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