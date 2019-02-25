"Укрзализныця" сообщила, сколько ей надо миллиардов на развитие в ближайшие пять лет

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Сумма необходимых инвестиций в развитие “Укрзализныци”, по оценке компании, составляет 6 миллиардов долларов, и в УЗ уже знают, где взять деньги.
Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский на IІI Международной конференции “Железные дороги Украины: развитие и инвестиции”, информирует ЦТС.
Как пояснил Саболевский, эти средства нужно активно вкладывать в течение пяти лет в модернизацию вагонного парка и железнодорожной инфраструктуры.
При этом дефицит средств “Укрзализныци” в поддержку текущего состояния отрасли оценивается в 2,5-3 млрд долларов.
Улучшение же операционной эффективности “Укрзализныцы” позволит сэкономить до 1,5 млрд долларов, уточнил Саболевский.
Еще 1 млрд долларов, по его словам, компания планирует привлечь на внешних рынках заимствования. Кроме этого, снизить дефицит на 500 млн долларов могла бы ликвидация налога на землю.
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