"Укрзализныця" сообщила, сколько ей надо миллиардов на развитие в ближайшие пять лет

Сумма необходимых инвестиций в развитие “Укрзализныци”, по оценке компании, составляет 6 миллиардов долларов, и в УЗ уже знают, где взять деньги.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский на IІI Международной конференции “Железные дороги Украины: развитие и инвестиции”, информирует ЦТС.

Как пояснил Саболевский, эти средства нужно активно вкладывать в течение пяти лет в модернизацию вагонного парка и железнодорожной инфраструктуры.

При этом дефицит средств “Укрзализныци” в поддержку текущего состояния отрасли оценивается в 2,5-3 млрд долларов.

Улучшение же операционной эффективности “Укрзализныцы” позволит сэкономить до 1,5 млрд долларов, уточнил Саболевский.

Еще 1 млрд долларов, по его словам, компания планирует привлечь на внешних рынках заимствования. Кроме этого, снизить дефицит на 500 млн долларов могла бы ликвидация налога на землю.