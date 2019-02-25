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Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ

Рева пообещал рост собственных поступлений в ПФУ

Министерство социальной политики планирует, что в 2019 году собственные поступления Пенсионного фонда Украины возрастут на 11,4% по сравнению с 2018 годом – до 230,7 млрд грн.

Об этом на заседании коллегии министерства сообщил министр соцполитики Андрей Рева.

“В 2019 предусмотрено, что собственные поступления Пенсионного фонда, по сравнению с 2018 годом, вырастут еще на 23,6 млрд грн, или на 11,4%”, – сказал он.

Министр добавил, что в предполагаемую сумму роста включены 8,4 млрд грн, полученные от льготной растаможки автомобилей на еврономерах.

По материалам УНН
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