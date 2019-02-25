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Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)

Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)

Тестовые рейсы транспортной компании Hyperloop Transportation Technologies начнутся уже в апреле текущего года в Тулузе, Франция.

Строительство рельсов завершится в ближайшие недели, сообщили в компании журналистам CNBC. Общая длина тоннеля составляет 320 метров.

«В Тулузе мы разработали и построили действительно коммерчески выгодную систему», – сообщил генеральный директор HTT Дирк Алборн. Он добавил, что по готовности к тестированию компания поделится научно-техническими достижениями с европейским исследовательским центром Aerospace Valley. Этот центр руководство планирует сделать «плацдармом» для взаимодействия Hyperloop с другими странами, отметил Алборн.

В Тулузе, как разъяснили в руководстве HTT, будут испытывать такие же коммерческие проекты для ОАЭ и Китая. Сейчас компания располагает только технико-экономическими обоснованиями о прибыльности Hyperloop в других странах.

В январе генеральный директор компании сообщил журналистам CNBC, что Hyperloop завершит тестирование своих туннелей примерно за три года.

По материалам Хмарочос
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