Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)

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Тестовые рейсы транспортной компании Hyperloop Transportation Technologies начнутся уже в апреле текущего года в Тулузе, Франция.
Строительство рельсов завершится в ближайшие недели, сообщили в компании журналистам CNBC. Общая длина тоннеля составляет 320 метров.
«В Тулузе мы разработали и построили действительно коммерчески выгодную систему», – сообщил генеральный директор HTT Дирк Алборн. Он добавил, что по готовности к тестированию компания поделится научно-техническими достижениями с европейским исследовательским центром Aerospace Valley. Этот центр руководство планирует сделать «плацдармом» для взаимодействия Hyperloop с другими странами, отметил Алборн.
В Тулузе, как разъяснили в руководстве HTT, будут испытывать такие же коммерческие проекты для ОАЭ и Китая. Сейчас компания располагает только технико-экономическими обоснованиями о прибыльности Hyperloop в других странах.
В январе генеральный директор компании сообщил журналистам CNBC, что Hyperloop завершит тестирование своих туннелей примерно за три года.
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