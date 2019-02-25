Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)

Тестовые рейсы транспортной компании Hyperloop Transportation Technologies начнутся уже в апреле текущего года в Тулузе, Франция.

Строительство рельсов завершится в ближайшие недели, сообщили в компании журналистам CNBC. Общая длина тоннеля составляет 320 метров.

«В Тулузе мы разработали и построили действительно коммерчески выгодную систему», – сообщил генеральный директор HTT Дирк Алборн. Он добавил, что по готовности к тестированию компания поделится научно-техническими достижениями с европейским исследовательским центром Aerospace Valley. Этот центр руководство планирует сделать «плацдармом» для взаимодействия Hyperloop с другими странами, отметил Алборн.

В Тулузе, как разъяснили в руководстве HTT, будут испытывать такие же коммерческие проекты для ОАЭ и Китая. Сейчас компания располагает только технико-экономическими обоснованиями о прибыльности Hyperloop в других странах.

В январе генеральный директор компании сообщил журналистам CNBC, что Hyperloop завершит тестирование своих туннелей примерно за три года.