«Нафтогаз»: для увеличения добычи газа доля инвестиций в его цене должна вырасти в 8,5 раз

Для увеличения добычи газа доля инвестиций в его цене должна вырасти в 8,5 раз.

Об этом говорится в презентации «Нафтогаз Украины», предоставленной в ответ на запрос Радио Свобода.

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В компании утверждают, что с каждого проданного кубометра по текущей цене – 8,55 грн – на инвестиции идет 34 копейки. Там подсчитали, что доля инвестиций в цене газа должна составлять 2,1 грн, если нужно удержать добычу газа и 2,9 грн – если нужно его наращивать.

«Государство забирает 5,91 грн с 8,55 грн на каждом проданном кубометре», – рассказали в «Нафтогазе».

Еще 2 гривны 30 копеек в тарифе формируются за счет тарифов облгазов на распределение и поставку газа (с НДС), операционных затрат на добычу и транспортировку, недополученных средств от потребителей и покрытия убытков от импорта газа для ПСО, то есть компаний, на которые возложены специальные обязательства.

Согласно презентации, крупнейшая компания по добыче газа в Украине – «Укргаздобыча» – имеет вкладывать 29000000000 гривен в год, чтобы хотя сохранять текущий уровень добычи (15,5 миллиарда кубометров в 2018 году).

«Нафтогаз» считает рыночной цене газа 10 гривен 65 копеек за кубометр. Это, по подсчетам компании, позволило бы «Укргаздобыче» в течение пяти лет увеличить добычу до 20000000000 кубометров.

Объем добычи газа в Украине государственными и частными компаниями в 2018 достиг 21 миллиарда кубометров. В то же время объем потребления газа больше – 32,3 миллиарда.