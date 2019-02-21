Объектив Sony 135mm F1.8 G Master Prime рассчитан на полнокадровые камеры

Компания Sony Electronics расширила ассортимент объективов, анонсировав модель 135mm F1.8 G Master Prime для полнокадровых фотоаппаратов с байонетным креплением E-Mount.

Новинка, как отмечается, отлично подходит для портретной съёмки, фотографирования различных торжеств, спортивных событий и т. п. Устройство позволяет получать высококачественные изображения с великолепным эффектом боке.

Конструкция предусматривает наличие 13 элементов в 10 группах. В частности, задействован элемент XA (extreme aspherical), который уменьшает аберрации и обеспечивает предельно высокое разрешение по всей площади кадра. Кроме того, входящие в конструкцию элементы из стекла ED (Extra-low-Dispersion) и Super ED поддерживают хроматическую аберрацию на минимальном уровне, обеспечивая в то же время максимальное разрешение и боке без искажения естественного цвета.

Объектив может похвастаться быстрой и надёжной системой автофокусировки. Покрытие Nano AR обеспечивает точное светопропускание и эффективное предотвращение отражения света, из-за которого могут возникать блики и двоение изображения.