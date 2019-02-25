Минэкономики построит выставочный павильон в Дубае за 5,5 миллиона долларов

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Министерство экономического развития и торговли объявило тендер на строительство выставочного павильона Украины на “ЭКСПО-2020” в Дубае.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на электронную систему ProZorro.
Ожидаемая стоимость строительства составляет 5,5 млн долларов.
Так, по условиям тендера украинский павильон должен быть построен под чистовую отделку. К нему должны быть подведены все коммуникации – электро-, водоснабжение и прочее. Также подрядчик должен обустроить прилегающую территорию.
К участию в тендере приглашаются украинские и иностранные компании всех форм собственности, если они соответствуют ряду требований.
Завершить строительные работы, согласно условиям тендера, подрядчик должен до 19 октября 2019 года.
Подать тендерное предложение можно через Prozorro до 18 марта.
Государственное предприятие “ЭКСПО-2020”, которое выступает заказчиком работ, совместно с подрядчиком регулярно инспектирует участки и проводит мониторинг прогресса работ на строительной площадке.
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