В Украине не могут определиться, как переименовать шампанское и коньяк

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В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС продолжается поиск новых названий алкогольной продукции с защищенными географическими обозначениями.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.
Как известно, Украина взяла на себя обязательства ввести с 1 января 2026 года новые названия товаров винодельческой продукции: должны быть изменены названия коньяка, шампанского, портвейна, мадеры, хереса и так далее.
Согласно условиям соглашения, продукция, которая произведена вне провинций Шампань, Коньяк и так далее, должна быть переименована.
Над поиском альтернативных названий работают Минэкономразвития, Минагрополитики и профильные представители отрасли. Так, в течение ноября-декабря 2018 года чиновники провели 8 региональных хакатонов по поиску альтернативных названий. Также проводилось онлайн-голосование на Facebook-страничке проекта “Географические указания в Украине”.
Тогда четверть опрошенных (25,6%) проголосовали за то, чтобы коньяк в Украине именовался, как Украинский бренди или Бренди Украины. На втором месте оказалось название Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк (9,4%), на третьем — Гайстер (8,5%). Однако, окончательно новые названия на данный момент все еще не приняты.
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