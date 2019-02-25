В Украине не могут определиться, как переименовать шампанское и коньяк

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС продолжается поиск новых названий алкогольной продукции с защищенными географическими обозначениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Как известно, Украина взяла на себя обязательства ввести с 1 января 2026 года новые названия товаров винодельческой продукции: должны быть изменены названия коньяка, шампанского, портвейна, мадеры, хереса и так далее.

Согласно условиям соглашения, продукция, которая произведена вне провинций Шампань, Коньяк и так далее, должна быть переименована.

Над поиском альтернативных названий работают Минэкономразвития, Минагрополитики и профильные представители отрасли. Так, в течение ноября-декабря 2018 года чиновники провели 8 региональных хакатонов по поиску альтернативных названий. Также проводилось онлайн-голосование на Facebook-страничке проекта “Географические указания в Украине”.

Тогда четверть опрошенных (25,6%) проголосовали за то, чтобы коньяк в Украине именовался, как Украинский бренди или Бренди Украины. На втором месте оказалось название Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк (9,4%), на третьем — Гайстер (8,5%). Однако, окончательно новые названия на данный момент все еще не приняты.