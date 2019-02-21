Почему BEPS - одно из главных условий валютной либерализации, - мнение эксперта

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Одним из условий валютной либерализации является имплементация плана BEPS, так как это повысит прозрачность операций, обеспечит стабильность налоговых поступлений в бюджет. Хотя полностью перейти к свободному движению капитала не получится, если не устранить риск неконтролируемого вывода капитала заграницу.
Об этом на втором Валютном форуме в среду 27 февраля рассказала Елена Жукова, директор Seivena Audit, руководитель группы ТЦО в общественном совете при ГФСУ.
Что нужно предпринять для внедрения плана BEPS:
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