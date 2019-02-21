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Почему BEPS - одно из главных условий валютной либерализации, - мнение эксперта

Почему BEPS - одно из главных условий валютной либерализации, - мнение эксперта

Одним из условий валютной либерализации является имплементация плана BEPS, так как это повысит прозрачность операций, обеспечит стабильность налоговых поступлений в бюджет. Хотя полностью перейти к свободному движению капитала не получится, если не устранить риск неконтролируемого вывода капитала заграницу.

Об этом на втором Валютном форуме в среду 27 февраля рассказала Елена Жукова, директор Seivena Audit, руководитель группы ТЦО в общественном совете при ГФСУ.

Что нужно предпринять для внедрения плана BEPS:

  • Разработать эффективные правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (CFC/КИК).
  • Ограничить возможности размывания налоговой базы путем вычета процентов и иных финансовых платежей.
  • Более эффективно противодействовать «вредоносным» налоговым практикам с учетом принципов прозрачности и реального содержания.
  • Предотвратить предоставление льгот, предусмотренных международными договорами, в ненадлежащих обстоятельствах.
  • Предотвратить искусственного избегания статуса постоянного представительства.
  • Разработать документацию по трансфертному ценообразованию и страновой отчетности (три уровня).
  • Создать более эффективный механизм разрешения споров.
По материалам Finance.UA
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