Почему BEPS - одно из главных условий валютной либерализации, - мнение эксперта

Одним из условий валютной либерализации является имплементация плана BEPS, так как это повысит прозрачность операций, обеспечит стабильность налоговых поступлений в бюджет. Хотя полностью перейти к свободному движению капитала не получится, если не устранить риск неконтролируемого вывода капитала заграницу.

Об этом на втором Валютном форуме в среду 27 февраля рассказала Елена Жукова, директор Seivena Audit, руководитель группы ТЦО в общественном совете при ГФСУ.

Что нужно предпринять для внедрения плана BEPS:

Разработать эффективные правила налогообложения контролируемых иностранных компаний ( CFC /КИК).

Ограничить возможности размывания налоговой базы путем вычета процентов и иных финансовых платежей.

Более эффективно противодействовать «вредоносным» налоговым практикам с учетом принципов прозрачности и реального содержания.

Предотвратить предоставление льгот, предусмотренных международными договорами, в ненадлежащих обстоятельствах.

Предотвратить искусственного избегания статуса постоянного представительства.

Разработать документацию по трансфертному ценообразованию и страновой отчетности (три уровня).