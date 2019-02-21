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В украинскую промышленность реинвестировали 526 миллиардов капинвестиций

В украинскую промышленность реинвестировали 526 миллиардов капинвестиций

В украинскую промышленность, по последним данным, было реинвестировано 526 млрд грн.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Вызов для нас постоянны, но мы начинаем восстанавливать справедливость. Я понимаю, что не может быть похвал с точки зрения мегадостижений. Но мы работаем над тем, чтобы экономика росла, чтобы инвестиции в Украину приходили. По последним сообщениям, 526 млрд грн капитальных инвестиций были реинвестированы в промышленность. Каждая эта гривна будет приносить доходы в бюджет”, – отметил Гройсман.

Он также отметил, что в Украине должен образоваться средний класс – люди, которые “получают достойную заработную плату, которой будет достаточно, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни”.

“В моем понимании, средний класс – это и учитель, и врач, и высококвалифицированный специалист”, – рассказал Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
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