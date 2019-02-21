В Украине начинается системное повышение пенсий: Гройсман уточнил детали (инфографика)

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Запланированная на 1 марта индексация пенсий ознаменует начало системного перерасчета выплат.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
“Этот перерасчет происходит, потому что нам удалось объединить усилия и принять закон о новой пенсионной системе. Он является системным и рассчитан по показателям роста средней заработной платы в прошлом году, компенсация будет на 50% роста и 50% инфляции прошлого года”, – сказал Гройсман.
По словам Гройсмана, перерасчет пенсий коснется свыше 10 миллионов украинцев.
Также премьер-министр анонсировал доплаты украинцам с минимальной пенсией за счет средств, полученных от растаможки автомобилей на еврономерах. Ранее Президент Украины Петр Порошенко уже отмечал, что таким пенсионерам выплатят по 2410 гривен.
Как уточнял позже вице-премьер-министр Павел Розенко, 2410 гривен выплатят двумя траншами. Первая выплата произойдет с 1 марта, вторая – с 1 апреля. Такой шаг, по словам Розенко, необходим, чтобы выплата компенсации не ускорила инфляцию в Украине.
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