НБУ отсудил у приватовцев крымскую недвижимость на 200 млн грн, которую захватили россияне

Хозсуд Киевской области своим решением от 05.12.2018 удовлетворил иск НБУ к ООО “Нива-Тур” (в деле №911/1167/18) и в счет частичного погашения задолженности банка по рефинансированию решил обратить взыскание на предметы ипотеки, принадлежащие компании-ответчику (ипотекодателю). Речь идет о 152 нежилых помещениях (каждое – площадью от 25 до 183 кв. м) и 40 парковочных местах в г. Ялта (Крым) по адресу ул. Киевская, 44.

Суд установил способ реализации предметов ипотеки путем их продажи на публичных торгах, определив начальную цену каждого объекта недвижимости (в целом – на сумму 201 млн грн).

Как писали российские СМИ, недвижимое имущество по указанному адресу входило в перечень крымской недвижимости “приватовцев”, которую захватили российские оккупанты после аннексии Крыма в 2014 году. Причем по этому адресу расположен отель, который имеет (имел) то же название, что и фирма-истец в деле №911/1167/18 – “Нива-Тур”.

ООО “Нива-Тур” входит в перечень “приватовских” структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании 139 млн долл. (плюс 20 млн долл процентов) с Российской Федерации (в лице Министерства юстиции РФ) в качестве компенсации за экспроприированную (отобранную) у них в Крыму недвижимость.

25.01.2019 Верховный Суд оставил без изменений определение Апелляционного суда г. Киева от 25.09.2018, которым было удовлетворено заявление “приватовских” компаний, предоставлено разрешение на исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 02.05.2018 и выдан исполнительный лист о взыскании с РФ указанной суммы в пользу “приватовцев”.