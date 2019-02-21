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«Человеческие займы» или Где взять кредит онлайн без банка и МФО

«Человеческие займы» или Где взять кредит онлайн без банка и МФО

Украинцы привыкли ассоциировать слово «кредит» либо с банком, либо с микрофинансовой организацией (МФО). У которых свои определенные ставки и сроки. А что делать, если эти ставки и сроки вам не подходят, и вопрос: «Где взять денег срочно на карту?» беспокоит все больше.

С такими ситуациями помогает справляться P2P-кредитование онлайн. В последние годы это направление развивается достаточно активно. Проще говоря – это кредиты онлайн на карту «от человека человеку» с помощью проверенных площадок, где встречаются заемщики с инвесторами. Первым в Украине оператором взаимных кредитов онлайн стал FINHUB. https://finhub.ua

Данная онлайн платформа P2P-кредитования позволяет получить потребительский кредит онлайн на карту до 15 000 грн на срок до 12 месяцев. Платформа FINHUB помогает найти кредиты на выгодных условиях для заёмщиков. Но сотрудничество с платформой выгодно не только заемщикам. Давайте рассмотрим подробнее.

Почему FINHUB – это выгода для заемщика?

- Могли ли вы когда-нибудь представить, что за право дать вам кредит будут сражаться тысячи инвесторов со всей Украины? Такое возможно. Все потому, что ваша заявка на кредит будет доступна для инвестирования до 7 дней. За это время вашу заявку увидит максимальное количество инвесторов.

- Из-за того, что все происходит online, деньги можно получить на карту быстро и в любое время.

- Это легко – вам потребуется лишь доступ к интернету и наличие банковской карты. Больше ничего не потребуется для того, чтобы получить кредит.

- Условия вашего займа не меняются. Вы всегда точно знаете все детали. Никаких скрытых платежей и акционных процентов.

- Процентная ставка по кредиту будет только снижаться, после выплаты каждого займа.

Почему FINHUB – это выгода для инвестора?

- Ваши деньги работают на вас. Это выгодное вложение средств под проценты.
- Получаете возможность диверсифицировать вложения и иметь стабильную прибыль.
- Чтобы стать инвестором на FINHUB не потребуется много денег. На платформе для инвесторов низкий порог входа.

Выбирайте вариант для себя, и пользуйтесь преимуществами P2P кредитования на FINHUB.https://finhub.ua

По материалам Finhub
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