«Человеческие займы» или Где взять кредит онлайн без банка и МФО

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Украинцы привыкли ассоциировать слово «кредит» либо с банком, либо с микрофинансовой организацией (МФО). У которых свои определенные ставки и сроки. А что делать, если эти ставки и сроки вам не подходят, и вопрос: «Где взять денег срочно на карту?» беспокоит все больше.
С такими ситуациями помогает справляться P2P-кредитование онлайн. В последние годы это направление развивается достаточно активно. Проще говоря – это кредиты онлайн на карту «от человека человеку» с помощью проверенных площадок, где встречаются заемщики с инвесторами. Первым в Украине оператором взаимных кредитов онлайн стал FINHUB. https://finhub.ua
Данная онлайн платформа P2P-кредитования позволяет получить потребительский кредит онлайн на карту до 15 000 грн на срок до 12 месяцев. Платформа FINHUB помогает найти кредиты на выгодных условиях для заёмщиков. Но сотрудничество с платформой выгодно не только заемщикам. Давайте рассмотрим подробнее.
Почему FINHUB – это выгода для заемщика?
- Могли ли вы когда-нибудь представить, что за право дать вам кредит будут сражаться тысячи инвесторов со всей Украины? Такое возможно. Все потому, что ваша заявка на кредит будет доступна для инвестирования до 7 дней. За это время вашу заявку увидит максимальное количество инвесторов.
- Из-за того, что все происходит online, деньги можно получить на карту быстро и в любое время.
- Это легко – вам потребуется лишь доступ к интернету и наличие банковской карты. Больше ничего не потребуется для того, чтобы получить кредит.
- Условия вашего займа не меняются. Вы всегда точно знаете все детали. Никаких скрытых платежей и акционных процентов.
- Процентная ставка по кредиту будет только снижаться, после выплаты каждого займа.
Почему FINHUB – это выгода для инвестора?
- Ваши деньги работают на вас. Это выгодное вложение средств под проценты.
- Получаете возможность диверсифицировать вложения и иметь стабильную прибыль.
- Чтобы стать инвестором на FINHUB не потребуется много денег. На платформе для инвесторов низкий порог входа.
Выбирайте вариант для себя, и пользуйтесь преимуществами P2P кредитования на FINHUB.https://finhub.ua
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