Авиакомпании судятся с пассажирами за опоздание на стыковку

На днях стало известно, что авиакомпания Lufthansa подала на своего пассажира в суд и требует выплатить ей $2,3 тыс. компенсации. Авиаторы уверены, что своим опозданием на стыковочный рейс тот нанес ей финансовый ущерб.

Человек купил билет из Сиэтла в Осло с пересадкой во Франкфурте. Однако на второй рейс он так и не попал. Секрет в том, что таким образом долететь из столицы Норвегии до Франкфурта намного дешевле, чем покупать прямой билет.

Такую практику специального «опоздания» на пересадочный самолет называют «скиплаггингом». А эта методика экономить на перелетах набирает популярность в мире. В интернете даже появляются специализированные сайты, помогающие скиплаггерам подобрать подходящий рейс.

Дело в том, что зачастую авиакомпании стыкуют рейсы в базовых аэропортах. Потому пересадочный перелет нередко оказывается дешевле, чем прямой рейс.

Занижая цену на популярные направления, авиакомпании пытаются загрузить рейсы «на полную», а заодно рекламируют свои услуги. Например, прямой перелет из Атланты в Орландо стоит сейчас $250, а стыковочный рейс из Атланты до Далласа через Орландо – в два раза дешевле.