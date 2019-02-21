Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

В правительстве предлагают не менять налоги IТ-сектора в течение 5-10 лет

В правительстве предлагают не менять налоги IТ-сектора в течение 5-10 лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает не менять регуляторной среды и налоговой базы для работников IТ-отрасли в течение следующих 5-10 лет.

По словам премьера, это поможет сделать деятельность в секторе IТ более предсказуемой и привлекательной.

Читайте также: Количество ФЛП в ІТ-сфере выросло на 45% за три года

“И здесь перед нами стоят два фундаментальных вопроса, ответ на которые надо дать вместе. Первое: создание устойчивых правил развития ІТ-сектора. Надо определить на 5 или 10 лет нормальные регуляции и налоговую базу, чтобы инвестиции в ІТ-сектор были защищены», — сообщил Гройсман во время встречи с представителями ІТ-сферы.

По словам главы правительства, это позволит увеличить долю ІТ в структуре валового внутреннего продукта Украины до 6-8%. Сейчас она составляет 4%.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина