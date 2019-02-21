В правительстве предлагают не менять налоги IТ-сектора в течение 5-10 лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает не менять регуляторной среды и налоговой базы для работников IТ-отрасли в течение следующих 5-10 лет.

По словам премьера, это поможет сделать деятельность в секторе IТ более предсказуемой и привлекательной.

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“И здесь перед нами стоят два фундаментальных вопроса, ответ на которые надо дать вместе. Первое: создание устойчивых правил развития ІТ-сектора. Надо определить на 5 или 10 лет нормальные регуляции и налоговую базу, чтобы инвестиции в ІТ-сектор были защищены», — сообщил Гройсман во время встречи с представителями ІТ-сферы.

По словам главы правительства, это позволит увеличить долю ІТ в структуре валового внутреннего продукта Украины до 6-8%. Сейчас она составляет 4%.