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В Укрзализныце рассказали, куда обращаться, когда забываешь вещи в поезде

В Укрзализныце рассказали, куда обращаться, когда забываешь вещи в поезде

За своими забытыми в поезде или потерянными на пути следования вещами пассажиры могут обратиться на конечную станцию прибытия.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

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Хранятся вещи там не больше 30 дней, поэтому за это время надо успеть вернуть свою забытую вещь.

Что делать в случае, если забыл вещи в вагоне поезда:

  • Обратиться к начальнику той станции (вокзала), на которой вышел, и написать письменное заявление.
  • В заявлении указать номер вагона и место, которые занимал пассажир, описать забытые вещи и указать ближайшую станцию, на которую пассажир желает их перевезти.

Если вещи были утеряны и найдены не в поезде, а на определенной станции, то они на этой станции и хранятся. Пассажирам выдают только после проверки документов, удостоверяющих личность.

При получении вещей владелец должен оплатить перевозчику причитающиеся платежи (за хранение, упаковку, перевозку по тарифу багажа, если это имело место), а также выдать расписку произвольной формы о получении вещей с указанием в ней своего постоянного места жительства, серии и номера паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Железнодорожники, которые обнаруживают в поездах, на станциях и вокзалах забытые или потерянные вещи, составляют акт с подробным описанием внешнего вида найденных вещей и обстоятельств, при которых они были обнаружены.

Чтобы забрать изъятые вещи из бюро находок станции Киев-Пассажирский, пассажир должен в заявлении сделать опись вещей. Если вещи хранились в автоматических камерах хранения, необходимо указать номер ячейки и шифр, или предоставить жетон, или при наличии расчетный чек.

Если вещи забыты в любом зале ожидания вокзала станции Киев-Пассажирский, сняты с поезда или же найдены на вокзале, то оплата за хранение производится в кассе стационарной камеры хранения с расчетом как за вещи, изъятые из стационарной камеры хранения, за каждые сутки хранения.

Контактный центр по номеру 0 800 50 31 11.

По материалам Finance.UA
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