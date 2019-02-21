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Межбанк: доллар к 26,98 символически понизили выросшие расходы в нацвалюте

Межбанк: доллар к 26,98 символически понизили выросшие расходы в нацвалюте

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 2,66 коп., на торгах вторника приподнялся на 0,81 коп. до уровня 26,98 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,02 коп., составил 26,97 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,90/26,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала рост, подскочив около 10.02 Киева к отметке 26,97/27,00 UAH/USD в сопровождении доминирования локального спроса на СКВ. Однако уже к 10.31 рост курса «американца» потерял темп, а доллар на это время консолидировался на цифре 26,98/27,00, а спустя 8 минут восходящий тренд прекратился вовсе – 26,97/26,99 UAH/USD.

По состоянию на 10.57 безналичная пара доллар-гривня «зацепилась» за уровень 26,96/26,98 UAH/USD, который не покидала до 11.53, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.

Многие участники валютного межбанковского рынка ожидали скачок курса безналичного «американца» на миллиардных компенсациях НДС Казначейством.

Действительно, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 55 301,1 млн грн к отметке 59 389,3 млн грн. Но рынок пары доллар-гривна это по сути не почувствовал. Кроме того, удивил рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,75/16,75% годовых, явно противореча гривневому изобилию. Предполагается, что дело в выросших к этим числам месяца расходах бизнеса в нацвалюте. В частности, агросектор наверняка инициировал накопление расходных материалов на весенне-полевой сезон. Кроме того, накануне НБУ разместил свои депосертификаты на сумму 9,9154 млрд грн. Бумаги были короткими, на одну ночь, однако, полагаю, это вполне могло сбить темп «бычьего» тренда пары доллар-гривна на торгах следующего дня.

Тем временем к полудню, на 11.55 Киева, безналичная пара доллар-гривна на межбанке, по сути не тронулась с места, ограничившись симметричным сужением спреда: 26,96/26,97, а уже к 12.40 обозначился разворот безналичной СКВ к росту: 26,97/26,99 UAH/USD. Полагаю, агрессивность покупателей СКВ не выросла, просто продавцы покинули рынок.

Около 14.00 безналичный доллар приподнялся к 26,97/27,00, а спустя час уже был на отметке 26,98/27,01 UAH/USD.

По состоянию на 15.45 курс доллара на опустевшем межбанке вырос к 26,98/27,01 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала этот район.

На цифре 26,99/27,02 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 26 февраля.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,98 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,97 / 26,99
евро – 30,64 / 30,66
российский рубль – 0,4110 / 0,4115

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1364 / 1,1365

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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