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BMW и Daimler направят миллиард на развитие электрической мобильнос

BMW и Daimler направят миллиард на развитие электрической мобильнос

BMW Group и Daimler AG объявили о совместном проекте по развитию электрической автономной мобильности, в который намерены вложить громадную сумму в размере €1 млрд.

В рамках партнёрства компании объединят несколько своих существующих мобильных сервисов в совместные предприятия.

Сотрудничество между BMW и Daimler будет осуществляться в форме пяти отдельных компаний:

- Reach Now по оказанию мультимодальных услуг;
- Charge Now по оказанию услуг зарядки электромобилей;
- Free Now по оказания услуг такси;
- Park Now по оказанию услуг парковки;
- Share Now – предоставление услуг каршеринга.

У каждой из этих компаний будет собственный генеральный директор. Два автопроизводителя будут выполнять функции акционеров, контролирующих общую стратегию, не вмешиваясь в деятельность компаний.

В течение ряда лет оба автопроизводителя управляли своими собственными мобильными предприятиями отдельно. У BMW были сервисы каршеринга Reach Now и Drive Now в США и Европе соответственно. Daimler владела Car2Go, крупнейшей в мире сетью по краткосрочной аренде автомобилей, и приложением MyTaxi, похожим на Uber. Эти сервисы теперь будут переименованы в соответствии с уставом совместного предприятия.

В течение десятилетий BMW и Daimler были жестокими конкурентами в автомобильном пространстве.

По материалам 3dnews.ru
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