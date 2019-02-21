Крупные авиакомпании заподозрили в слежке за пассажирами

Крупнейшие авиакомпании American Airlines, United Airlines и Singapore Airlines признали, что некоторые их самолеты оборудованы камерами, вмонтированными в спинки пассажирских сидений.

Об этом сообщает издание The Independent.

На камеры обратили внимание после публикации в соцсети Twitter, которую разместил один из пассажиров, заметивший камеру на спинке пассажирского сидения. Он сфотографировал устройства и уточнил, что на данный момент они не активны. При этом он отметил, что авиаперевозчикам следует закрывать объективы камер стикерами, поскольку они могут использоваться для наблюдения за пассажирами, тем самым нарушая их право на частную жизнь.

По признанию представителя American Airlines, камерами оборудованы пассажирские кресла в 82 самолетах компании (Boeing 777 и Airbus A330-200), представители Singapore Airlines отметили, что камеры встроены в кресла 84 авиалайнеров.

Камеры предусмотрены как часть развлекательной системы для предоставления пассажирам ряда возможностей, в том числе проведения видеоконференций на борту, утверждают представители авиакомпаний.

Как уверяют все три перевозчика, устройства были установлены производителями развлекательных систем — фирмами Panasonic и Thales. Они добавили, что не включают камеры без ведома пассажиров.