Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Нацбанк Польши будет обнародовать данные о зарплатах сотрудников

Нацбанк Польши будет обнародовать данные о зарплатах сотрудников

Президент Польши Дуда подписал новую редакцию закона о заработной плате в Национальном банке Польши. Поправки в законе предусматривают, что данные о вознаграждении председателя НБП, его заместителей, членов совета директоров и директоров будут общедоступными.

Об этом сообщает Радио Польша.

Читайте также: В Польше подняли минимальную заработную плату

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский в комментарии отметил: “Президент неоднократно публично подчеркивал, что Национальный банк Польши является частью системы государственного управления в Польше, поэтому ко всем элементам этой системы следует относиться одинаково”.

Согласно новому закону, председатель НБП должен будет в течение 30 дней опубликовать информацию о заработной плате в банке по 1995-2018 годы.

Ранее были опубликовни данные о зарплатах сотрудниц председателя НБП Адама Глапиньского. Согласно этой информации, руководитель департамента коммуникаций и рекламы Мартина Войцеховская и директор канцелярии главы НБП Камиля Сукенник зарабатывают – вместе с премиями и бонусами – около 65 000 злотых (15 тыс. евро) в месяц. В пресс-службе Банка категорически опровергли эти сообщения, но раскрыть доходы упомянутых лиц не согласились, обнародовав лишь средний заработок в банке – не более 36000 злотых (8370 евро).

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина