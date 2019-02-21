Нацбанк Польши будет обнародовать данные о зарплатах сотрудников

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Президент Польши Дуда подписал новую редакцию закона о заработной плате в Национальном банке Польши. Поправки в законе предусматривают, что данные о вознаграждении председателя НБП, его заместителей, членов совета директоров и директоров будут общедоступными.
Об этом сообщает Радио Польша.
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Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский в комментарии отметил: “Президент неоднократно публично подчеркивал, что Национальный банк Польши является частью системы государственного управления в Польше, поэтому ко всем элементам этой системы следует относиться одинаково”.
Согласно новому закону, председатель НБП должен будет в течение 30 дней опубликовать информацию о заработной плате в банке по 1995-2018 годы.
Ранее были опубликовни данные о зарплатах сотрудниц председателя НБП Адама Глапиньского. Согласно этой информации, руководитель департамента коммуникаций и рекламы Мартина Войцеховская и директор канцелярии главы НБП Камиля Сукенник зарабатывают – вместе с премиями и бонусами – около 65 000 злотых (15 тыс. евро) в месяц. В пресс-службе Банка категорически опровергли эти сообщения, но раскрыть доходы упомянутых лиц не согласились, обнародовав лишь средний заработок в банке – не более 36000 злотых (8370 евро).
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